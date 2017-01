31 gennaio 2017

Lo scorso anno il traffico dei passeggeri dei traghetti nei tre porti del Nord Sardegna è cresciuto del +17,2%

I crocieristi sono scesi da 238mila nel 2015 a 210mila

Lo scorso anno il traffico dei passeggeri nei tre porti del Nord Sardegna di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres è stato di circa 4,4 milioni di persone, con una crescita del +17,2% sul 2015. Nel solo scalo di Olbia sono stati movimentati circa tre milioni di passeggeri (+15,0%); a Golfo Aranci il traffico è stato di 600mila passeggeri (+14,1%) e a Porto Torres di 895mila passeggeri (+27,3%).

Nel settore delle crociere il traffico è stato di 210mila passeggeri (238mila nel 2015), di cui 194mila ad Olbia (108 navi), oltre duemila a Golfo Aranci (13 navi) e 14mila a Porto Torres (nove navi).

Lo scorso anno i tre porti sono stati scalati globalmente da oltre 9.100 navi (+29,1%), di cui 6.280 ad Olbia (+31,7%, 1.100 a Golfo Aranci (+11,0%) e 1.770 a Porto Torres (+33,3%).

Nel 2016 il traffico di rotabili movimentato complessivamente nei tre scali sardi è ammontato a quasi 5,8 milioni di tonnellate (+3,3%), mentre le rinfuse solide e le rinfuse liquide movimentate a Porto Torres sono risultate pari rispettivamente ad oltre un milione di tonnellate (+7% circa) e 500mila tonnellate (-47% circa).

«Nonostante sia prematuro fare delle previsioni - ha affermato Pietro Preziosi, commissario straordinario dell'Autorità Portuale del Nord Sardegna - l'obiettivo per il 2017 è quello di accorciare ancora le distanze con i cosiddetti anni d'oro. Probabilmente i numeri del 2009 saranno difficilissimi da raggiungere ma, se rapportiamo il dato 2016 allo scenario europeo attuale, possiamo ritenerci più che soddisfatti».



