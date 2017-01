31 gennaio 2017

d'Amico International Shipping, sale and charter back di due navi cisterna Medium Range

Sono state vendute per 13.5 milioni di dollari ciascuna

d'Amico International Shipping (DIS), compagnia controllata da d'Amico Società di Navigazione, ha reso noto che la propria controllata operativa d'Amico Tankers d.a.c. (Irlanda) ha venduto le due navi cisterna Medium Range High Endurance e High Endeavour, entrambe della portata lorda pari a 46,992 tonnellate e costruite nel 2004 dalla sudcoreana STX. Le navi sono state cedute a Sea World Tankers, cliente di Sea World Management SAM, per un importo pari a 13.5 milioni di dollari ciascuna.

d'Amico Tankers manterrà l'impiego commerciale delle navi avendo concluso con l'acquirente anche un contratto di time charter di quattro anni.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec