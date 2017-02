01 febbraio 2017

Yusen Logistics (Europe) ha comprato la Transfreight Automotive Logistics Europe

L'azienda francese opera nel settore automotive

L'olandese Yusen Logistics (Europe) BV, la divisione europea del gruppo giapponese Yusen Logistics, ha comprato la francese Transfreight Automotive Logistics Europe, joint venture costituita dalle giapponesi Mitsui e Fujitrans.

Sottolineando che questa acquisizione arricchisce il proprio network e ha lo scopo di far fronte alla domanda sempre più incalzante di soluzioni logistiche eccellenti nel settore automotive, Yusen Logistics ha spiegato che l'attività di Transfreight si integra perfettamente con la proposta paneuropea di Yusen Logistics in ambito automotive: entrambe le società, infatti, propongono attività di cross docking, trasporto e supporto logistico agli impianti di produzione, secondo una logica transnazionale e con attenzione specifica alla qualità del servizio.

«Questo accordo - ha commentato l'amministratore delegato di Yusen Logistics Europe, Ian Veitch - offre alle due società ottime opportunità di condividere strutture operative e opportunità commerciali, secondo un approccio regionale ben allineato con la strategia di Yusen. I clienti, così come le risorse interne, trarranno beneficio dalla nuova struttura, in cui si combineranno competenze, impianti e offerte logistiche».



