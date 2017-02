2 febbraio 2017

In Giappone sei porti sono stati selezionati quali hub crocieristici internazionali

Si tratta di Yokohama, Shimizu, Sasebo, Yatsushiro, Motobu e Miyakojima. Coinvolte le compagnie Carnival, Royal Caribbean, Genting HK e NYK Cruises

Il Ministero giapponese dei Trasporti ha annunciato la selezione di sei porti per lo sviluppo delle attività crocieristiche internazionali nell'ambito di partenariati pubblico-privati. Si tratta degli scali portuali di Yokohama, Shimizu, Sasebo, Yatsushiro, Motobu e Miyakojima che, nell'ambito di un'iniziativa condotta nell'ultimo trimestre dello scorso anno per la definizione di un piano di istituzione di basi crocieristiche internazionali realizzate con partnership tra pubblico e privato, hanno presentato la propria candidatura per diventare gli hub crocieristici internazionali del Giappone. Il progetto prevede la costruzione di terminal crociere con fondi privati e destinati ad accogliere sia navi delle società crocieristiche che partecipano all'iniziativa, che avranno garantito l'accosto prioritario alle banchine, sia navi di altre compagnie.

In particolare, la candidatura dei sei porti è avvenuta assieme ai rispettivi partner privati ovvero: per il porto di Yokohama, il gruppo crocieristico statunitense Carnival Corporation che opera attraverso i marchi Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Cunard, AIDA Cruises, Costa Crociere, P&O Cruises (UK), P&O Cruises (Australia) e Fathom, e la compagnia crocieristica giapponese NYK Cruises Co. che fa parte del gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) e che opera con il marchio Asuka Cruise; per il porto di di Shimizu, il gruppo cinese Genting Hong Kong che opera nel settore delle crociere con i brand Star Cruises, Dream Cruises e Crystal Cruises; per il porto di Sasebo, il gruppo Carnival Corporation; per il porto di Yatsushiro, il gruppo crocieristico statunitense Royal Caribbean Cruises che opera attraverso i marchi Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, Pullmantur e TUI Cruises; per il porto di Motobu, il gruppo Genting Hong Kong; per il porto di Miyakojima, il gruppo Carnival Corporation.





