02 febbraio 2017

Il 17 febbraio Hanjin Shipping potrebbe essere posta in liquidazione

La compagnia sudcoreana potrebbe ricorrere in appello

Il prossimo 17 febbraio la Corte distrettuale centrale di Seul potrebbe porre termine al tentativo di salvataggio della compagnia di navigazione Hanjin Shipping deliberando lo stato di liquidazione della società che era stata posta in amministrazione controllata lo scorso 16 settembre.

La data di conclusione della storia dell'azienda armatoriale, nata nel 1977 e cresciuta fino a diventare la prima compagnia marittima della Corea del Sud e il settimo vettore mondiale nel segmento dei servizi di linea, è stata annunciata oggi dallo stesso tribunale specificando che la scadenza è stata fissata al termine del periodo di due settimane in cui potranno essere presentate istanze di appello.

In una nota la Hanjin Shipping ha confermato che il tribunale potrebbe stabilire lo stato di liquidazione in quanto il valore di liquidazione risulterebbe superiore alle risorse economiche necessarie per la sopravvivenza della compagnia. La società armatoriale ha specificato che ha all'esame una valutazione sull'eventuale decisione della Corte e sulla conseguente eventualità di presentazione di un appello entro i termini previsti.





