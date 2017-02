2 febbraio 2017

Pan Ocean ha chiuso il 2016 con un utile netto di 82,5 milioni di dollari (+141,9%)

Nel quarto trimestre registrata una perdita netta di -25,5 milioni di dollari

La compagnia di navigazione Pan Ocean del gruppo sudcoreano Harim ha archiviato l'esercizio annuale 2016 con un utile netto di 82,5 milioni di dollari, con un incremento del +141,9% rispetto a 34,1 milioni di dollari nell'esercizio precedente. I ricavi sono ammontati a 1,62 miliardi di dollari (+0,7%) e l'utile operativo a 144,8 milioni di dollari (-26,2%).

Pan Ocean ha chiuso il solo quarto trimestre del 2016 con una perdita netta di -25,5 milioni di dollari rispetto ad un utile netto di 46,2 milioni di dollari nel corrispondente periodo del 2015. I ricavi si sono attestati a 445,4 milioni di dollari (+0,7%) e l'utile operativo a 42,7 milioni di dollari (-12,6%).

Pan Ocean ha una flotta di 76 navi, di cui 56 rinfusiere, 16 navi cisterna, due portacontaner e due navi multipurpose.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec