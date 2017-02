2 febbraio 2017

Celebrata a Monfalcone la coin ceremony della nave da crociera MSC Seaview

La nave, 154.000 tonnellate di stazza lorda, entrerà in servizio a giugno 2018

Oggi nel cantiere navale di Monfalcone del gruppo Fincantieri si è svolta la coin ceremony, la tradizionale cerimonia con cui una moneta è stata saldata nella chiglia della nave da crociera MSC Seaview in costruzione. L'unità è la terza nave di nuova generazione che entrerà in servizio nell'ambito del decennale piano di investimenti di MSC Crociere.

«MSC Seaview - ha ricordato Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere - è una delle nostre quattro navi che abbiamo attualmente in costruzione. Anche questa nave fa parte del decennale piano di investimenti di nove miliardi di euro che non ha precedenti nel settore e che contribuirà alla crescita globale della compagnia».

Da parte sua l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha ricordato che «l'ordine per MSC Seaview e per la sua gemella MSC Seaside, varata a novembre, è uno di quelli che ha permesso il decisivo rilancio del mercato crocieristico».

MSC Seaview, lunga 323 metri e con 154.000 tonnellate di stazza lorda, potrà ospitare fino a 5.179 passeggeri ed entrerà in servizio a giugno 2018 facendo rotta nel Mediterraneo occidentale per la sua stagione inaugurale, per poi raggiungere il Brasile a partire da novembre 2018. «Ispirata a un concetto avveniristico di appartamento sulla spiaggia - ha spiegato l'amministratore delegato di MSC Crociere, Gianni Onorato - MSC Seaview permetterà ai crocieristi di vivere il mare più da vicino, grazie a specifici elementi di design che consentono di sfruttare al massimo i climi caldi. MSC Seaview è una delle navi con il più alto rapporto di spazi esterni per passeggero ed è dotata di un numero ancora maggiore di cabine con balcone, panorami e spazi comuni con la vista sul mare. Grazie all'attento studio di ogni dettaglio gli ospiti possono godersi al massimo il mare e il sole. Tutti gli elementi della nave sono stati progettati per sfruttare gli spazi outdoor in ogni momento della vita di bordo, dalle cabine e suite con terrazza sul mare e dagli spazi per mangiare e bere all'aperto fino alle attrezzature per il fitness e alle cabine di lusso per i trattamenti spa fruibili all'aria aperta».

La nave gemella MSC Seaside entrerà in servizio a dicembre 2017 e il battesimo si celebrerà a Miami, futuro homeport della nave.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail