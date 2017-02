3 febbraio 2017

Un altro cantiere navale polacco sta per essere acquisito dall'industria pubblica PGZ

Sua è la sola offerta per comprare Naval Shipyard

Il gruppo pubblico polacco Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) che opera nel settore della difesa e degli armamenti, sta per mettere le mani su un altro cantiere navale nazionale. Dopo aver acquisito nei giorni scorsi lo stabilimento navalmeccanico Stocznia Szczecinska Nowa attraverso la finanziaria MS TFI ( del 24 gennaio 2017), il gruppo sta infatti per ottenere la proprietà anche del cantiere navale Naval Shipyard S.A. (Stocznia Marynarki Wojennej S.A.) di Gdynia.

PGZ è stata l'unica azienda ad aver presentato offerta per l'acquisizione di Naval Shipyard, società che è in liquidazione dal 2011. La proposta, del valore di 224 milioni di zloty (52 milioni di euro), è stata accettata dal curatore fallimentare ed approvata dalla Corte distrettuale di Danzica. Attualmente il capitale sociale della società navalmeccanica è detenuto dal gruppo pubblico Industrial Development Agency (IDA).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec