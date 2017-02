3 febbraio 2017

Firmato il contratto per la progettazione definitiva del sistema portuale offshore-onshore di Venezia

Costa: entro sei mesi il progetto sarà realizzato e presentato al governo

Il Comune di Venezia ha ospitato oggi, a Ca' Farsetti, l'incontro per la firma del contratto di progettazione definitiva del sistema portuale offshore-onshore di Venezia, che comprende la realizzazione di una piattaforma d'altura a otto miglia da Malamocco e di terminal container in area Montesyndial a Porto Marghera.

L'atto è stato sottoscritto, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia, Paolo Costa, e dal general manager dell'Overseas Marketing Development for Europe and Middle East del China Communications Construction Group (CCCG) , Song Debin, in rappresentanza del raggruppamento di imprese italo-cinese 4C3 che si è aggiudicato l'appalto da quattro milioni di euro ( del 29 settembre 2016).

«Con questo progetto dell'Autorità Portuale - ha dichiarato il sindaco Brugnaro - si dà continuità ad una visione. La città nel suo complesso dimostra infatti di essere coerente ed è questo che l'industriale vuole sentirsi dire quando si ragiona sul lungo periodo. Per rilanciare l'area di Porto Marghera abbiamo sempre detto che vogliamo puntare sulla manifattura, sulla logistica e sulla portualità. Passo dopo passo lo stiamo facendo». «Quando si realizza un progetto - ha aggiunto - si pensa solamente all'aspetto edilizio, ma non è mai solo così. Un buon progetto è sempre accompagnato da un piano industriale, con un budget preciso, e da relazioni. Noi siamo particolarmente contenti che ad aggiudicarsi la progettazione definitiva del porto offshore sia stato il consorzio 4C3, perché la China Communications che lo guida si relazionerà ai massimi livelli mondiali e certificherà quanto stiamo facendo. Nell'era della globalizzazione era necessario un nostro efficientamento, per entrare nella rete dei porti mondiali e ricominciare a ragionare in termini di libero mercato. E' così che creiamo lavoro per i nostri ragazzi e diamo un futuro alla città e ai suoi cittadini».

«Avevamo un problema, ossia la difficile accessibilità nautica - ha sottolineato il presidente dell'ente portuale Costa - e l'abbiamo trasformato in un'occasione puntando su un nuovo modo di fare porto. Con questo progetto facciamo un regalo a Venezia, perché la sua economia potrà ancora contare sulla portualità, affiancando e riequilibrando il settore turistico, ma d'altra parte, consentiamo a Venezia di fare un regalo all'Italia e all'Europa, perché il sistema offshore-onshore sarà in grado di inserirsi nel sistema navale e logistico del traffico merci globale. Entro sei mesi la progettazione definitiva sarà realizzata e presentata al governo, per poter decidere definitivamente sull'opera».

Song Debin ha inquadrato il progetto di Venezia nella più ampia politica proposta dalla Cina “One belt one road”, che prevede lo sviluppo e l'implementazione di una nuova via della seta che migliori la rete dei collegamenti commerciali mondiali e che, per ragioni anche storiche, non poteva non includere Venezia.





