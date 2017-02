3 febbraio 2017

Mercoledì il Centro Servizi per il Mare verrà presentato al Parlamento europeo

Supporta, tra l'altro, lo sviluppo di alcuni progetti strategici finanziati attraverso il programma CEF

Mercoledì prossimo a Bruxelles presso il Parlamento europeo, su iniziativa dell'eurodeputata Isabella De Monte, sarà presentato il Centro Servizi per il Mare, il nuovo operatore europeo attivo nel settore degli affari marittimi e delle politiche integrate per favorire e supportare i progetti europei legati all'economia del mare. Il Centro è nato da un protocollo d'intesa tra amministrazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, nell'ambito dell'economia blu, delle politiche marittime integrate e del trasporto intermodale per promuovere gli interessi del settore con le istituzioni europee. Si tratta di una piattaforma che funziona da catalizzatore per creare scambi, sinergie, tra il sistema italiano (pubblico e privato) e il sistema Europa, tra mondo produttivo nazionale, in particolare le piccole e medie imprese, e le istituzioni europee, supportando lo sviluppo di progettualità strategiche per il sistema paese.

Il particolare, il Centro Servizi per il Mare supporta lo sviluppo di alcuni progetti strategici finanziati attraverso il programma CEF (Connecting Europe Facility) dell'Unione Europea volti all'implementazione della rete italiana di distribuzione del gas naturale liquefatto (i progetti relativi a questa tematica sono stati raggruppati all'interno di una iniziativa denominata GAINN_IT), allo sviluppo di sistemi integrati del monitoraggio del traffico marittimo (progetti MONALISA e STM Validation) e alla promozione della sicurezza in mare (progetto PICASSO).

Ad oggi il Centro Servizi per il mare conta circa 20 sottoscrittori, tra cui diverse Autorità Portuali italiane, un GEIE, centri di ricerca ed università italiane ed europee, Comuni e associazioni di imprese del settore.

«Il Centro Servizi per il Mare - ha spiegato la direttrice generale del Centro nonché presidente della Federazione Italiana Piccole e Medie Imprese, Evelin Zubin - vuole rispondere alle esigenze di tutte quelle realtà, pubbliche e private, che si trovano a doversi destreggiare nei meandri della burocrazia europea. Ci occupiamo di raccogliere e organizzare informazioni privilegiate circa il possibile reperimento di finanziamenti, di facilitare il dialogo con gli uffici competenti della Commissione Europea, promuovere e realizzare infine progettualità in ambito europeo che abbiamo come focus specifico, come si evince dal nome che ci siamo dati, i settori degli affari marittimi e delle politiche marittime integrate».

«Indipendentemente dai fondi dedicati - ha precisato Zubin - la nostra strategia è quella di utilizzare tutte le tipologie di fondi disponibili per cercare di portare quante più risorse possibile all'economia del mare. Anche nell'ambito di programmi che sono dedicati ad altri settori, come ad esempio ERASMUS PLUS dedicato alla formazione o LIFE dedicato alle politiche ambientali o i programmi di Cooperazione Territoriale Europea, intendiamo sottoporre proposte progettuali dedicate all'economia del mare».

In occasione della presentazione del Centro, si terrà, a partire dalle ore 18, il convegno dal titolo “Il settore dei trasporti: opportunità per il 2017” a cui parteciperanno, oltre ad Evelin Zubin, l'europarlamentare Isabella De Monte, il rappresentante permanente aggiunto - ambasciatore presso l'Unione Europea Giovanni Pugliese, il direttore generale della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua interne presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Maria Pujia, l'attaché Trasporti della Rappresentanza Permanente Maltese presso l'UE, David Kerr, il vice capo gabinetto del Commissario Viioleta Bulc, Jocelyn Fajardo, il presidente della Commissione Trasporti del Parlamento europeo, Michael Cramer, il responsabile Trasporti terresti della Rappresentanza Permanente Maltese presso l'UE Chris Farrugia, il presidente di Confimea, Roberto Nardella, e il direttore di Alis, Marcello di Caterina.



