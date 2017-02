6 febbraio 2017

Nel 2016 il traffico delle merci nel porto di Londra è cresciuto del +11%

Le previsioni a lungo termine prevedono un traffico annuo di 60-80 milioni di tonnellate

Nel 2016 il porto di Londra ha movimentato 50,4 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +11% rispetto all'anno precedente. L'Autorità Portuale dello scalo londinese ha evidenziato che il volume di traffico movimentato lo scorso anno è il più elevato dell'ultimo decennio. L'aumento del traffico è stato determinato principalmente dalla crescita dei volumi di idrocarburi, che sono saliti del +22% da 10,9 milioni di tonnellate nel 2016 a 13,3 milioni di tonnellate nel 2014, dall'aumento del traffico unitizzato (container e trailer), che è cresciuto del +7% a 18 milioni di tonnellate, nonché dai rialzi del +16% dei volumi di cementi e inerti, che hanno totalizzato 12,4 milioni di tonnellate, e del +15% dei cereali, attestatisi ad un milione di tonnellate.

«Le nostre previsioni a lungo termine - ha specificato l'amministratore delegato della Port of London Authority, Robin Mortimer - indicano che da 60 ad 80 tonnellate di merci possono passare attraverso il porto di Londra ogni anno, livello mai raggiunto nella storia del Tamigi. Superare le 50 milioni di tonnellate nel 2016 - ha sottolineato - rappresenta un risultato importante per il raggiungimento di questo obiettivo».





