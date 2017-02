8 febbraio 2017

La compagnia crocieristica britannica Swan Hellenic riprenderà l'attività nel 2018

Non è ancora noto il destino del marchio Voyages of Discovery

La compagnia crocieristica britannica Swan Hellenic riprenderà l'attività nel 2018. Il marchio è stato infatti acquisito dal gruppo turistico canadese G Adventures che l'ha rilevato dalla All Leisure Holidays, società inglese posta in amministrazione controllata che all'inizio di quest'anno ha comunicato la cessazione dell'attività sia di Swan Hellenic che dell'altro proprio brand crocieristico Voyages of Discovery ( del 4 gennaio 2017).

L'accordo includerebbe anche l'acquisizione del marchio Voyages of Discovery, di cui però - contrariamente a Swan Hellenic che sarà dotata di una nuova nave con cui riavviare l'attività - non sono stati resi noti i programmi futuri.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec