8 febbraio 2017

In crescita i risultati economici registrati da Konecranes nel 2016

I nuovi ordini sono diminuiti del -2,3%

Konecranes, l'azienda finlandese produttrice di mezzi di sollevamento e movimentazione, ha concluso il 2016 con un utile netto di 37,6 milioni di euro, con un incremento del +22,1% rispetto a 30,8 milioni di euro nell'esercizio annuale precedente. I ricavi sono ammontati a 2.118,4 milioni di euro (-0,4%), l'EBITDA a 138,5 milioni di euro (+18,3%) e l'utile operativo a 63,0 milioni di euro (+34,6%).

«Nel 2016 - ha commentato il presidente e amministratore delegato del gruppo finlandese, Panu Routila - abbiamo avuto risultati soddisfacenti. Ciò ci rende pronti per l'integrazione delle attività MHPS che abbiamo acquisito all'inizio del 2017». Konecranes ha infatti comprato la business unit Material Handling & Port Solutions della Terex, acquisizione che è stata autorizzata dalla Commissione Europea e che è stata completata lo scorso 4 gennaio ( del 17 maggio e 8 agosto 2016).

Lo scorso anno il gruppo finlandese ha ottenuto nuovi ordini per un totale pari a 1.920,7 milioni di euro, con un calo del -2,3% sul 2015. Il valore del portafoglio ordini al 31 dicembre scorso era pari a 1.038,0 milioni di euro rispetto a 1.036,5 milioni di euro al 31 dicembre 2015.

Nel solo quarto trimestre del 2016 Konecranes ha incamerato nuovi ordini per 595,1 milioni di euro, con un incremento del +16,1% sullo stesso periodo del 2015. Il trimestre ottobre-dicembre dello scorso anno è stato archiviato con ricavi pari a 613,3 milioni di euro (+0,7%), un EBITDA pari a 43,6 milioni di euro (+2,2%), un risultato operativo di 31,0 milioni di euro (+0,5%) e un utile netto di 10,8 milioni di euro (-13,9%).





