8 febbraio 2017

Fedespedi, si è conclusa positivamente la vicenda dei seimila container Hanjin destinati all'Italia

Nei giorni scorsi è terminata nelle tempistiche stabilite la riconsegna dei contenitori vuoti

Fedespedi, la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, ha annunciato che si è conclusa positivamente la vicenda degli oltre 6.000 contenitori di merce destinata all'Italia trasportati dalla compagnia di trasporto marittimo Hanjin Shipping e a rischio blocco nei terminal portuali italiani una volta sbarcati a seguito degli effetti dell'ammissione alla procedura di amministrazione controllata della compagnia di navigazione sudcoreana, di cui alla fine della prossima settimana potrebbe essere deciso lo stato di liquidazione ( del 2 febbraio 2017).

La federazione delle case di spedizione italiane ha reso noto che nei giorni scorsi, infatti, è terminata nelle tempistiche stabilite la riconsegna dei contenitori vuoti, come da polizza fideiussoria globale sottoscritta lo scorso settembre da Fedespedi con la compagnia stessa e con tutti i terminal interessati e grazie alla quale era stata possibile la rapida consegna ai destinatari delle merci sbarcate.

«La riconsegna di tutti i contenitori vuoti - ha sottolineato il presidente di Fedespedi, Roberto Alberti - pone fine a una vicenda che ha evidenziato, ancora una volta, la grande professionalità e il ruolo strategico degli spedizionieri nella filiera del trasporto merci. In una situazione complessa e senza precedenti le nostre aziende hanno svolto al meglio il proprio lavoro al fianco della committenza, evitando danni e ripercussioni sul mercato derivanti dall'eventuale mancata consegna delle merci. Il sistema associativo - ha aggiunto Alberti - ha saputo fare quadrato riuscendo a dare un supporto ai nostri associati. L'azione di Fedespedi, con il sistema confederale, ha fornito un aiuto concreto in una crisi che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi per il sistema economico italiano, dall'industria al commercio, fino ai servizi».



