9 febbraio 2017

Hyundai Merchant Marine ha chiuso il 2016 con una diminuzione della perdita netta

I ricavi sono diminuiti del -18,8%

La compagnia di navigazione sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) ha archiviato l'esercizio annuale 2016 con una diminuzione della perdita netta che è risultata pari a -4,4 miliardi di won (quattro milioni di dollari) rispetto ad un risultato netto negativo per -627,0 miliardi di won nel 2015. I ricavi sono ammontati a 4.584,8 miliardi di won, con una consistente flessione del -18,8% sull'esercizio precedente e una decisa diminuzione ha mostrato anche il risultato operativo che è stato di segno negativo e pari a -833,4 miliardi di won rispetto ad un risultato operativo negativo per -279,3 miliardi di won nel 2015. Tali flessioni – ha specificato la compagnia asiatica – sono il risultato della flessione dei noli causata da una prolungata depressione del mercato dello shipping.

Nel 2016 il risultato economico netto delle attività correnti al lordo delle imposte è stato di segno positivo e pari a 38,3 miliardi di dollari rispetto ad un dato di segno negativo e pari a -651,8 miliardi di won nell'esercizio precedente.

Il miglioramento dei risultati di HMM deriva principalmente da proventi determinati dalla cessione di asset. Al 31 dicembre scorso il valore totale dei beni iscritti all'attivo di bilancio risultava inferiore di quasi 1.500 miliardi di won rispetto al 31 dicembre 2015 essendo sceso da 5.942,5 miliardi a 4.481,5 miliardi di won.





