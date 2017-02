9 febbraio 2017

La tesi di Marco Zunino premiata con lo “Student Naval Architect Award”

Il riconoscimento internazionale è conferito dalla Royal Institution of Naval Architects e dal gruppo armatoriale d'Amico

La tesi di laurea svolta dall'ingegner Marco Zunino ha ottenuto il premio internazionale “Student Naval Architect Award” presso la Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Genova. L'undicesima edizione del prestigioso riconoscimento, conferito dalla Royal Institution of Naval Architects in partnership con il gruppo armatoriale d'Amico, ha premiato la tesi dal titolo “Design of an USV able to support ship towing emergency operations”, nell'ambito della quale sono stati affrontati alcuni aspetti progettuali di una unità autonoma per il supporto delle attività di rimorchio in emergenza di nave in avaria.

Lo “Student Naval Architect Award” viene conferito dalla Royal Institution of Naval Architects in più di 30 università nel mondo, tra cui la storica Università degli Studi di Genova selezionata per la sua grande tradizione e collaborazione con il mondo navale.

Al termine della cerimonia di premiazione si è tenuto il seminario dal titolo “Entrata in vigore delle norme di Classe per Tanker e Bulk Carrier in conformità ai Goal Based Standards dell'IMO” coordinato da Carlo Podenzana-Bonvino (RINA - Genoa Branch) ed organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Genova e con l'Associazione Italiana di Tecnica Navale (ATENA). Sono intervenuti il Cesare Rizzo dell'Università di Genova - DITEN, Dino Cervetto, direttore - capo Unità Servizi Tecnici del RINA Services, e Maurizio d'Amico, Business & Technology Development director di d'Amico Società di Navigazione.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail