9 febbraio 2017

Nel 2016 il traffico nel porto di Rotterdam è diminuito del -1,1% a causa del calo delle rinfuse solide

Nel solo quarto trimestre sono state movimentate 116,5 milioni di tonnellate di merci (+1,4%)

Lo scorso anno la riduzione dei volumi di rinfuse secche movimentate dal porto di Rotterdam ha determinato la lieve diminuzione del -1,1% del traffico complessivo movimentato dallo scalo olandese che è risultato pari a 461,2 milioni di tonnellate rispetto a 466,4 milioni di tonnellate nel 2015. Il traffico di importazione è stato pari a 321,2 milioni di tonnellate (-1,9%) e quello di esportazione a 140,0 milioni di tonnellate (+0,9%).

Il maggiore volume totale di traffico, quello delle rinfuse liquide, è risultato stabile essendo ammontato globalmente a 223,5 milioni di tonnellate (-0,5%), di cui 101,9 milioni di tonnellate di petrolio greggio (-1,2%), 88,8 milioni di tonnellate di prodotti raffinati (+0,3%), 1,7 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (-26,1%) e 31,2 milioni di tonnellate di altri carichi liquidi (+1,5%).

In lieve rialzo il traffico containerizzato che si è attestato a 127,1 milioni di tonnellate (+0,6%) totalizzate con una movimentazione di container pari a 12.385.168 teu (+1,2%) di cui 6.447.720 allo sbarco (+1,5%) e 5.937.448 teu all'imbarco (+0,9%).

Nel settore dei rotabili il traffico è cresciuto del +1,7% a 22,4 milioni di tonnellate e in aumento è risultato anche il volume complessivo delle altre merci varie che è stato pari a 5,9 milioni di tonnellate (+3,0%).

Nel segmento delle rinfuse solide il totale è calato del -6,2% a 82,3 milioni di tonnellate, di cui 31,2 milioni di tonnellate di minerale di ferro e rottami (-7,8%), 28,4 milioni di tonnellate di carbone (-7,3%), 10,4 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (-3,5%) e 12,2 milioni di tonnellate di altre rinfuse solide (-1,4%).

Nel solo quarto trimestre del 2016 il porto di Rotterdam ha movimentato complessivamente 116,5 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +1,4% rispetto a 114,9 milioni di tonnellate nel periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. Nel comparto delle rinfuse liquide il traffico è diminuito del -0,8% a 55,0 milioni di tonnellate, di cui 25,7 milioni di tonnellate di petrolio greggio (+0,1%), 21,3 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+0,5%), 373mila tonnellate di gas naturale liquefatto (-33,0%) e 7,6 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (-4,6%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno le merci containerizzate sono state pari a 32,3 milioni di tonnellate (+6,4%) con una movimentazione di contenitori che è risultata di 3.118.776 teu (+6,5%). I carichi rotabili sono aumentati del +3,8% a 5,6 milioni di tonnellate e le altre merci varie hanno registrato una crescita del +18,6% a 1,6 milioni di tonnellate. Nel settore delle rinfuse solide il totale è diminuito del -1,6% a 22,0 milioni di tonnellate, di cui 7,9 milioni di tonnellate di minerale di ferro e rottami (-5,5%), 8,0 milioni di tonnellate di carbone (+1,3%), 2,8 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (-8,9%) e 3,3 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (+9,0%).

«Dopo l'eccezionale crescita del 4,9% nel 2015 - ha commentato l'amministratore delegato della Port of Rotterdam Authority, Allard Castelein - dobbiamo essere soddisfatti perché nel 2016 la maggior parte dei settori sono stati in grado di eguagliare o addirittura di superare lievemente quei volumi. Il complesso portuale e industriale di Rotterdam - ha osservato Castelein - si trova ad affrontare sfide enormi, in particolare la digitalizzazione e la transizione energetica nonché una forte concorrenza da parte dei porti vicini. Tendenze divergenti che rassicurano sul fatto che il complesso possa gestire queste sfide, come ad esempio con gli importanti investimenti in varie raffinerie, una serie di progetti che dovrebbero definire la transizione energetica e le nuove schedule pianificate dalle compagnie di linea containerizzate che sono favorevoli a Rotterdam».

L'Autorità Portuale di Rotterdam prevede che nel 2017 il volume di traffico complessivo risulterà analogo a quello movimentato lo scorso anno. In particolare, il traffico containerizzato continuerà a crescere, mentre negli altri settori il risultato potrebbe variare positivamente o negativamente rispetto al 2016.





