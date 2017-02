9 febbraio 2017

A Berlino il porto della Spezia presenta la propria offerta e potenzialità per il settore agri-food

Nell'ambito del progetto Fresh Food Corridors lo scalo ligure è stato incaricato di sviluppare uno specifico studio di fattibilità

Oggi a Berlino, nell'ambito di Fruit Logistica 2017, la fiera più importante del settore agri-food, il porto della Spezia ha organizzato un evento B2B che ha mirato a creare rete ed interazione tra potenziali clienti, fornitori e l'intero comparto, incontro che è servito per discutere delle nuove soluzioni per il trasporto e ha funzionato come opportunità per confrontarsi sulle potenzialità di sviluppo dell'intero settore.

L'evento si è svolto nello stand di Ligurian Sea Ports sulla scia delle attività previste all'interno del progetto Fresh Food Corridors a cui, oltre a quello di La Spezia, partecipano anche i porti di Venezia, Koper e Marsiglia, diversi partner israeliani coordinati dalla società AVIV, oltre al Ministero italiano delle Infrastrutture e Trasporti (attraverso RAM- Rete Autostrade Mediterranee) e la compagnia MSC.

Nell'ambito del progetto Fresh Food Corridors il porto della Spezia, è stato incaricato di sviluppare uno studio di fattibilità che si propone di analizzare le sue potenzialità riguardo le attività di importazione ed esportazione di prodotti agricoli freschi e deperibili. «Questa fiera - ha sottolineato Carla Roncallo, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - è un'occasione molto interessante per prendere contatto con i più importanti operatori del settore. Nel retroporto di Santo Stefano - ha ricordato - esistono già spazi attrezzati e strutture adeguate per gestire questo tipo di merci. Un traffico che contiamo si consolidi e si sviluppi nei prossimi anni».



