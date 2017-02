10 febbraio 2017

Nel 2016 i porti marittimi cinesi hanno movimentato 8.081 milioni di tonnellate di merci (+3,0%)

Il traffico dei container è stato pari a 194,4 milioni di teu (+3,4%)

Lo scorso anno i porti cinesi hanno movimentato complessivamente un traffico di 11.830,4 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +3,2% sul 2015. I soli porti marittimi hanno movimentato 8.081,4 milioni di tonnellate (+3,0%) e i porti interni 3.749,0 milioni di tonnellate (+3,6%).

I primi porti cinesi per volume di traffico movimentato nel 2016 risultano essere Ningbo-Zhoushan con 917,8 milioni di tonnellate di merci (+3,2%), Shanghai con 642,9 milioni di tonnellate (-0,9%), Tianjin con 550,0 milioni di tonnellate (+1,8%), Guangzhou con 521,8 milioni di tonnellate (+4,3%), Tangshan con 515,8 milioni di tonnellate (+4,7%), Qingdao con 500,8 milioni di tonnellate (+3,4%), Dalian con 428,7 milioni di tonnellate (+3,4%), Rizhao con 350,6 milioni di tonnellate (+4,0%), Yingkou con 347,0 milioni di tonnellate (+2,5%), Yantai con 265,4 milioni di tonnellate (+5,5%), Zhanjiang con 255,2 milioni di tonnellate (+15,8%), Huanghua con 245,1 milioni di tonnellate (+47,1%), Shenzhen con 214,2 milioni di tonnellate (-1,3%), Xiamen con 209,0 milioni di tonnellate (-0,6%), Beibu Gulf Harbour con 204,2 milioni di tonnellate (-0,3%), Lianyungang con 202,1 milioni di tonnellate (+2,3%), Qinhuangdao con 186,0 milioni di tonnellate (-26,5%), Fuzhou con 145,8 milioni di tonnellate (+4,4%) e Quanzhou con 125,5 milioni di tonnellate (+2,5%).

Nel 2016 il traffico containerizzato movimentato complessivamente dai porti cinesi è risultato pari a 218,0 milioni di teu, in crescita del +3,6% sull'anno precedente. I soli porti marittimi hanno movimentato 194,4 milioni di teu (+3,4%) e i porti interni 23,6 milioni di teu (+6,0%).

Lo scorso anno i primi porti cinesi per traffico dei container sono stati Shanghai con 37,1 milioni di teu (+1,6%), Shenzhen con 24,1 milioni di teu (-0,4%), Ningbo-Zhoushan con 21,6 milioni di teu (+4,6%), Guangzhou con 18,6 milioni di teu (+6,8%), Qingdao con 18,0 milioni di teu (+3,3%), Tianjin con 14,5 milioni di teu (+2,8%), Xiamen con 9,6 milioni di teu (+4,6%), Dalian con 9,6 milioni di teu (+1,5%), Yingkou con 6,0 milioni di teu (+1,6%) e Lianyungang con 4,7 milioni di teu (-6,5%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec