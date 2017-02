10 febbraio 2017

I porti di Genova e Savona presentano la loro offerta nel segmento dei deperibili alla Fruit Logistica di Berlino

Nel 2016 i due porti liguri hanno movimentato in totale circa 99mila container refrigerati

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sta presentando l'offerta dei porti di Genova e Savona nel settore dei prodotti deperibili alla venticinquesima edizione di Fruit Logistica, la più grande vetrina internazionale specializzata nel settore ortofrutticolo che chiude i battenti oggi a Berlino.

Nel 2016 i due porti liguri hanno movimentato in totale circa 99mila teu refrigerati. In particolare, per lo scalo savonese, lo scorso anno Refeer Terminal di APM Vado ha mantenuto sostanzialmente stabile il suo traffico dedicato all'ortofrutta con una movimentazione pari a 454.463 tonnellate e circa 18mila te refrigerati; per il porto del capoluogo ligure; il terminal VTE, con 37.992 contenitori refrigerati, ha fatto un balzo in avanti del +20% sul 2015, con le movimentazioni in export che sono arrivate a coprire il 70% del totale, mentre al terminal SECH questo segmento di traffico si è attestato sui 5.000 teu reefer.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec