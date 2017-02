13 febbraio 2017

Maersk Line avvierà un nuovo servizio Asia-Nord Europa ed una nuova rotta Asia-USA (costa Est)

Fusione dei servizi transpacifici TP8 e TP3

Maersk Line ha annunciato l'avvio, a partire dal prossimo 1° aprile, di due nuovi servizi, di cui uno sulla rotta Asia-Nord Europa e l'altro su quella transpacifica. Le nuove linee - ha specificato la compagnia di navigazione danese - consentiranno a Maersk Line e a Mediterranean Shipping Company (MSC), la compagnia con cui la società danese ha siglato il vessel sharing agreement denominato 2M ( del 10 luglio 2014), di trasportare gli ulteriori volumi di traffico containerizzato procurati dagli slot purchase agreement recentemente concordati con la sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) e con la tedesca Hamburg Süd ( del 12 dicembre 2016 e 6 febbraio 2017). A tal proposito Maersk Line ha ricordato che HMM e Hamburg Süd parteciperanno ai servizi del network 2M con l'immissione di carichi containerizzati, ma non con l'impiego di navi.

La rotazione del nuovo servizio Asia-Nord Europa, denominato AE7, toccherà i porti di Ningbo, Shanghai, Tanjung Pelepas, Rotterdam, Amburgo, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Felixstowe, Anversa, Le Havre, Tanger Med, Salalah, Jebel Ali, Ningbo.

Il nuovo servizio transpacifico, che sarà denominato TP16 e servirà i porti della costa orientale degli USA transitando per il canale di Panama, scalerà i porti di Hong Kong, Yantian, Shanghai, Busan, Savannah, Norfolk, Charleston, Miami, Hong Kong.

Inoltre Maersk Line ha reso noto che, in concomitanza con il lancio delle due nuove linee, fonderà i servizi TP8 e TP3 che collegano l'Asia con la costa occidentale degli USA riunendoli nel solo servizio TP8.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail