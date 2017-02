13 febbraio 2017

COSCO Shipping Ports incrementerà la partecipazione nella Qingdao Port International

Il valore dell'operazione sarà pari a circa 843 milioni di dollari

La società terminalista cinese COSCO Shipping Ports, che fa capo al gruppo armatoriale COSCO Shipping, incrementerà la propria partecipazione nella Qingdao Port International Co. (QPI), il principale terminal operator del porto di Qingdao, e nel contempo cederà la propria partecipazione nella Qingdao Qianwan Container Terminal Co. (QQCT), società che opera 11 banchine nel porto di Qingdao dedicate al traffico dei container.

In particolare, COSCO Shipping Ports, attraverso la società integralmente controllata Shanghai China Shipping Terminal Development Co. (SCSTD), ha siglato un accordo con QPI in base al quale SCSTD acquisirà 1,0 azioni nazionali non circolanti della QPI per un corrispettivo pari ad un totale di 5,8 miliardi di yuan (843 milioni di dollari), di cui 2,6 miliardi di yuan in contanti e 3,2 miliardi di yuan attraverso il trasferimento alla QPI del 20% del capitale della QQCT detenuto da SCSTD. Gli altri azionisti della QQCT sono la stessa QPI con il 31% del capitale e con il 49% la PTS Holdings, società partecipata dall'olandese APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk e dalla società terminalista DP World di Dubai. Con la transazione la quota azionaria di SCSTD nella QPI, attualmente pari al 2,01% circa, salirà al 18,41% del capitale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec