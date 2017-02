13 febbraio 2017

Il rappresentante del Comune di Salerno nominato componente del Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale

Spirito: «Napoli e Salerno possono crescere assieme»

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, ha nominato Nino Criscuolo quale rappresentante del Comune di Salerno all'interno del Comitato di gestione dell'ente, che le nuove norme in materia portuale hanno chiamato a gestire i porti di Napoli e di Salerno, in precedenza sotto la giurisdizione delle rispettive Autorità Portuali, nonché il porto di Castellammare di Stabia.

Criscuolo, designato alla carica dal Comune di Salerno, è stato consigliere comunale di Salerno e in precedenza è stato dipendente della Cooperativa Unica Lavoratori Portuali “Flavio Gioia”, cooperativa fornitrice di manodopera temporanea nel porto salernitano, e segretario provinciale della Filt Cgil Trasporti. L'ufficializzazione della nomina di Criscuolo è arrivata questa mattina nel corso di un incontro presso la sede del Comune di Salerno tra il sindaco, Vincenzo Napoli, e Pietro Spirito al quale hanno partecipato anche l'assessore comunale al Bilancio e allo sviluppo, Roberto De Luca e Francesco Messineo, segretario generale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale.

«La specificità del porto di Salerno - ha dichiarato il sindaco in occasione dell'incontro - va difesa. Abbiamo ricevuto, in tal senso, la disponibilità da parte del presidente Spirito il quale ci ha comunicato ufficialmente di aver nominato il nostro rappresentante Nino Criscuolo all'interno del Comitato. Questo ci ha particolarmente confortato perché in tal modo faremo valere le nostre proposte che saranno sempre orientate da uno spirito collaborativo, a salvaguardia di quanto costruito in questi anni. Abbiamo rimarcato al presidente Spirito - ha spiegato Vincenzo Napoli - la nostra determinazione al completamento delle opere che noi riteniamo indispensabili per lo sviluppo della nostra struttura portuale e anche lui, con noi, si attiverà presso i ministeri competenti affinché si sblocchino delle pratiche anchilosate che hanno una tempistica non tollerabile».

«Abbiamo convenuto con il sindaco di Salerno - ha affermato Pietro Spirito - un percorso che parte dalla nomina di Nino Criscuolo all'interno del Comitato di gestione, passa attraverso gli investimenti prioritari che servono a Salerno per potenziare la sua capacità di sviluppo dei servizi e dei collegamenti, per arrivare ad un progetto di crescita che è contenuto nel documento di piano triennale sul quale adesso cominciamo il confronto con le istituzioni e con il Comitato di gestione. Vogliamo fare in modo che entro il mese di febbraio tale percorso si completi. I porti della Campania - ha aggiunto il presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale - possono traguardare obbiettivi di incremento dei traffici a condizione che si generi un rapporto di forte collaborazione con le istituzioni territoriali e nazionali. In tal senso dare vita alla zona economica speciale tra i porti di Napoli e Salerno costituisce un tassello strategico di primario rilievo».

Circa le possibili prospettive di crescita del porto di Salerno, Spirito ha specificato che «ovviamente dipende molto, per tutti, dall'evoluzione dell'economia internazionale. Sono convinto, auspicando che il sistema produttivo confermi il percorso di crescita già intrapreso - ha precisato - che il porto di Salerno e quello di Napoli possano avere uno spazio rilevante di crescita. Molto dipenderà da quale sarà la scacchiera delle alleanze tra le grandi compagnie armatoriali che stanno ridisegnando la propria strategia per scegliere i porti che sono in grado di garantire competitività. Salerno, come Napoli, devono assicurare la propria capacità di migliorare la competitività nelle infrastrutture e nei servizi».

Spirito ha voluto sottolineare un punto che ritiene di notevole importanza, «ovvero - ha specificato - che l'Autorità di Sistema del Tirreno Centrale è la prima che completa la sua governance, avendo un Comitato di gestione completo e un segretario generale al lavoro. Questo - ha evidenziato - è un fatto positivo perché così possiamo insieme valorizzare le specificità, le competenze, le forze del sistema portuale della Campania. Abbiamo due porti che dialogano con sistemi diversi dell'armamento internazionale e questa è un'occasione che va colta. Napoli e Salerno possono crescere assieme e, in tal senso, esistono le condizioni per una sinergia strategica. Nessuno ha mai messo in discussione che Salerno deve mantenere una natura polifunzionale. Quello su cui dobbiamo lavorare è potenziare la retroportualità. Salerno ha una configurazione geografica nella quale, per poter crescere ancor di più, bisogna puntare su una retroportualità capace di migliorare e potenziare ciò che le banchine possono fare fino ad un certo punto. Salerno deve costruire la sua retroportualità, mentre Napoli la deve utilizzare al meglio, perché sinora le potenzialità esistenti, anche ridondanti, non sono state colte. Salerno, invece, deve costruire il proprio sistema retroportuale; proprio per questo la sperimentazione della zona economica speciale è una priorità decisiva».



