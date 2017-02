13 febbraio 2017

Al via a Muggiano la costruzione del primo pattugliatore polivalente d'altura

Complessivamente nove unità navali saranno realizzate per la Marina Militare Italiana

Nel cantiere navale di Muggiano (La Spezia) del gruppo Fincantieri sono stati avviati i lavori di costruzione del primo di sette pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) nel quadro del piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare Italiana deciso dal governo e dal parlamento e avviato nel maggio 2015. Il programma, complessivamente, prevede la costruzione di nove unità di cui sette PPA, un'unità da trasporto e sbarco (LHD, ovvero Landing Helicopter Dock) e un'unità di supporto logistico (LSS, ovvero Logistic Support Ship).

I PPA saranno costruiti presso il cantiere integrato di Riva Trigoso e Muggiano con consegna prevista per la prima unità della classe nel 2021, mentre i successivi saranno consegnati nel 2022, 2023, 2024 con due unità, nel 2025 e nel 2026.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec