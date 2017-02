15 febbraio 2017

Sfuma il passaggio delle attività trasportistiche e logistiche della Artoni al gruppo Fercam

Mancato accordo con i sindacati sull'organico

Sfuma l'acquisizione delle attività trasportistiche e logistiche del gruppo Artoni di Reggio Emilia da parte della Fercam, operazione annunciata all'inizio di quest'anno e fallita per una mancata intesa con le organizzazioni sindacali ( dell'11 gennaio 2017). La proposta dell'azienda di Bolzano, attiva anch'essa nel settore della logistica e del trasporto, prevedeva l'acquisizione tramite la propria controllata FercamArtoni Srl del ramo d'azienda di 22/24 filiali e di circa 400 persone delle circa 570 che fanno parte dell'intero organico della Artoni.

Fercam ha spiegato che «nell'incontro tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di Artoni e di FercamArtoni, società che avrebbe dovuto stipulare i relativi contratti, tenutosi il 10 febbraio 2017 a Roma, non è stato possibile convincere i sindacati della bontà della proposta di FercamArtoni, che intendeva salvaguardare quasi tre quarti dei posti di lavoro di Artoni con la garanzia per i circa 400 dipendenti di mantenere tutti i diritti acquisiti. Per i circa 160 dipendenti che non rientravano nel perimetro del ramo d' azienda - ha sottolineato Fercam - la proposta di FercamArtoni prevedeva importanti incentivi di buonuscita in aggiunta all'indennità di disoccupazione».

Non hanno avuto esito positivo neppure ulteriori tentativi di accordo svolti tra lunedì e ieri. «Le richieste delle organizzazioni sindacali - ha reso noto Fercam - insistevano sul passaggio dell'intero organico, una richiesta impraticabile anche in considerazione del calo del volume di traffico di oltre il 50% in Artoni. L'accordo sindacale sull'operazione era tra le condizioni essenziali per potere procedere nella trattativa con successiva eventuale firma dei contratti. Essendo nel frattempo ulteriormente e drasticamente calato il volume delle spedizioni e cessata l'attività in molte sedi Artoni, FercamArtoni si era vista impossibilitata, suo malgrado, a continuare la trattativa».



