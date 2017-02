15 febbraio 2017

Nel 2016 il porto di New York ha movimentato 6,25 milioni di container (-1,9%). Record mensile a Los Angeles

A gennaio 2017 il porto californiano ha movimentato 826.640 teu (+17,3%)

Nel 2016 il porto di New York - New Jersey ha movimentato un traffico dei container pari a 6,25 milioni di teu, con una diminuzione del -1,9% rispetto al 2015, anno in cui lo scalo americano ha stabilito il proprio record storico di traffico con 6,37 milioni di teu. Lo scorso anno gli sbarchi e gli imbarchi di container pieni sono stati pari rispettivamente a 3,20 milioni di teu (-0,4%) e a 1,36 milioni di teu (-2,6%). La movimentazione di container vuoti si è attestata a 1,69 milioni di teu (-4,1%).

Intanto lo scorso mese il porto di Los Angeles ha stabilito il proprio nuovo record di traffico containerizzato movimentato nel mese di gennaio avendo movimentato 826.640 teu, con un incremento del +17,3% rispetto al gennaio 2016, mese nel quale era stato segnato il precedente record mensile di gennaio con 704.398 teu. Il record del gennaio 2017 è stato raggiunto grazie ai picchi storici per il mese totalizzati dagli sbarchi di container pieni con 415.423 teu (+13,1%) e dalla movimentazione di container vuoti con 248.797 teu (+17,9%); gli imbarchi di container pieni sono stati pari a 162.420 teu (+28,7%).





