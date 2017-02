15 febbraio 2017

Impegno dell'AdSP del Tirreno Centrale per garantire una continuità operativa adeguata al porto di Salerno

Spirito: il lavoro è volto a dare impulso alle decisioni per il porto di Napoli e per consentire al porto di Salerno di non perdere il vantaggio competitivo acquisito

Nel corso della riunione odierna del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stata sottolineata la necessità di mettere a disposizione del porto di Salerno tutte le energie e le competenze dell'Autorità di Sistema per garantire una continuità operativa adeguata, in attesa della formalizzazione del decreto sulla autonomia amministrativa del porto salernitano, per dare impulso agli investimenti prioritari per la competitività.

Il lavoro dell'AdSP - ha spiegato il presidente dell'ente, Pietro Spirito, è volto a dare impulso «da un lato alle decisioni per il porto di Napoli, fermo da troppo tempo, e per consentire dall'altro al porto di Salerno di non perdere quel vantaggio competitivo che è stato acquisito dal buon lavoro svolto negli anni passati. Entro le prossime due settimane - ha reso noto - completeremo il lavoro di approfondimento e di perfezionamento del Piano Operativo, per disporre di quel quadro di indirizzo strategico necessario a definire le priorità lungo le quali ci muoveremo nei prossimi anni». Il Piano Operativo sarà presentato alle forze economico-sociali e dopo, un passaggio con i soggetti istituzionali, sarà approvato nella prossima seduta del Comitato di gestione fissata per il 3 marzo prossimo.







