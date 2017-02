16 febbraio 2017

Gli armatori tedeschi sono furiosi per l'inclusione dello shipping nel sistema europeo di scambio di emissioni

Nagel: «chi vuole ridurre in modo sostenibile le emissioni di CO2, deve impegnarsi a farlo attraverso un regolamento a livello mondiale presso l'IMO»

L'associazione degli armatori europei ha affiancato l'associazione degli armatori europei ECSA, di cui fa parte, nella protesta per l'inclusione del trasporto marittimo nel sistema europeo di scambio di emissioni, inserimento che è stato approvato ieri dal Parlamento europeo e che entrerà in vigore nel 2023 a meno che entro il 2021 l'International Maritime Organization (IMO) non introduca un proprio sistema per ridurre le emissioni delle navi ( del 15 febbraio 2017).

«La decisione del Parlamento europeo a favore di uno specifico regolamento europeo - ha commentato l'amministratore delegato della Verband Deutscher Reeder (VDR), Ralf Nagel - rappresenta un segnale preoccupante per i 172 Stati membri dell'IMO. Non ci si può lamentare - ha denunciato il rappresentante degli armatori tedeschi - se, da un lato, Paesi come gli Stati Uniti o il Regno Unito prevedono di ritirarsi da accordi multilaterali, se nel contempo, con un regime speciale regionale, si lancia un siluro contro un accordo globale. Un regolamento speciale dell'UE per il settore globale del trasporto marittimo - ha evidenziato Nagel - mette a rischio i risultati dei negoziati in sede IMO, dove sinora importanti Paesi terzi come gli USA, la Cina, il Brasile e l'India hanno prestato la loro collaborazione. Chi vuole ridurre in modo sostenibile le emissioni di CO2 - ha concluso l'amministratore delegato della VDR - deve impegnarsi a farlo attraverso un regolamento a livello mondiale presso l'IMO».



