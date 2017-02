16 febbraio 2017

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato per oggi uno sciopero dei lavoratori della Artoni

Respinta l'accusa ai sindacati di aver fatto fallire le trattative con Fercam

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno respinto al mittente l'accusa rivolta da Fercam di aver reso impossibile l'accordo per acquisire le attività trasportistiche e logistiche della Artoni a causa - aveva spiegato l'azienda di Bolzano - dell'insistenza dei sindacati di includere nell'intesa il passaggio dell'intero organico della società di Reggio Emilia ( del 15 febbraio 2017).

Specificando che Fercam ha tentato «improvvidamente di scaricare le proprie responsabilità sulle organizzazioni sindacali», denunciando che Fercam si è sottratta alla prosecuzione dell'esame congiunto sull'acquisizione di ramo d'azienda prevista per ieri «in ottemperanza - hanno ricordato Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - delle procedure relative e promosse dalla stessa azienda e da Artoni il 19 gennaio scorso, che ha avuto un primo momento di confronto il giorno 10 febbraio e che non si è ancora formalmente conclusa», lamentando inoltre che «Fercam non si è ancora resa realmente disponibile a sottoscrivere un accordo che contempli tutte le richieste formulate dall'azienda stessa venerdì 10 febbraio scorso e la possibilità, per i lavoratori non interessati dal passaggio di azienda di accedere ad ammortizzatori sociali» e denunciando «il concreto rischio occupazionale per circa 3.000 lavoratori tra diretti ed indiretti qualora Fercam abbandoni pretestuosamente l'acquisizione», le tre organizzazioni sindacali hanno indetto per tutta la giornata odierna lo sciopero dei lavoratori di Artoni e di quelli delle imprese appaltatrici per l'immediata prosecuzione del confronto per la realizzazione del subentro di Fercam in Artoni.

Invitando «tutti i lavoratori, diretti ed indiretti, a mettere in atto azioni di visibilità e mobilitazione che stimolino Fercam ad una rapida e positiva risposta»,. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno richiesto «l'immediata prosecuzione del confronto per la realizzazione del subentro di Fercam in Artoni. La procedura attivata da Fercam e Artoni - hanno sottolineato i sindacati va rapidamente conclusa per garantire la continuità dell'occupazione e delle attività».

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti si sono dichiarati pronti «ad affrontare questa delicata fase con tutti gli strumenti necessari e con grande senso di responsabilità».



