16 febbraio 2017

Oltre mille studenti sardi parteciperanno alla quinta edizione del progetto ForMare

Da febbraio a giugno si svolgeranno stage a bordo delle navi di Moby e Tirrenia

Alla quinta edizione del progetto ForMare, un'iniziativa dedicata agli studenti sardi per prepararli nel loro percorso professionale e all'ingresso nel mondo del lavoro con lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito marittimo, parteciperanno più di mille studenti provenienti da quaranta istituti di ogni parte della Sardegna.

L'iniziativa vede promotori le compagnie di navigazione Moby e Tirrenia in collaborazione con il MIUR e l'USR della Sardegna e quest'anno, da febbraio a giugno, le due compagnie del gruppo Onorato Armatori ospiteranno le classi IV degli istituti tecnici da tutte le zone dell'isola (indirizzo “Trasporti e Logistica” - settore Tecnologico ed indirizzo “Turistico” - settore Economico) e degli istituti professionali (indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” - settore Servizi; indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” - settore Industria e artigianato; indirizzo “Servizi Commerciali in ambito turistico”).

A bordo delle navi Moby e Tirrenia anche quest'anno gli studenti si cimenteranno in un vero e proprio stage per apprendere la professione del mare, guardando il lavoro dei marittimi all'opera e imparando in questo modo il loro mestiere in tutte le sue sfaccettature: dalla reception al ponte di comando, passando per la sala macchine. Alla fine dell'anno scolastico verrà siglato un contratto a tempo determinato per i due studenti più meritevoli, che avranno la preziosa opportunità di lavorare a bordo delle navi durante la stagione estiva.



