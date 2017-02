16 febbraio 2017

A Ravenna prima riunione del Comitato di gestione dell'AdSp del Mare Adriatico Centro-Settentrionale

Avviati i lavori per la rimozione del dosso presente in avamporto

Questa mattina si è svolta la prima riunione del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centro-Settentrionale, ente che è subentrato all'Autorità Portuale nella gestione del porto di Ravenna. In occasione dell'incontro il presidente dell'AdSp, Daniele Rossi, ha voluto formalmente ringraziare il contrammiraglio Giuseppe Meli, comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna e direttore marittimo della Regione Emilia-Romagna, che ha guidato l'Autorità Portuale di Ravenna nelle vesti di commissario straordinario dell'ente.

Il Comitato di gestione dell'AdSp del Mare Adriatico Centro-settentrionale, presieduto da Rossi, è composto dall'ingegner Cristina Bianchi, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, dalla professoressa Alessandra Romagnoli, in rappresentanza del Comune di Ravenna, e dal contrammiraglio Giuseppe Meli, in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Ravenna.

L'AdSP ha reso noto che oggi sono stati avviati anche i lavori per la rimozione del dosso presente in avamporto, per il quale a giorni, non appena saranno ultimate le necessarie verifiche relative alla presenza o meno di ordigni bellici nell'area, si vedranno operare le draghe all'imboccatura del canale. La procedura di gara, avviata nell'agosto scorso, si è conclusa con l'aggiudicazione del servizio al “Consorzio Imprese Romagnole” (CO.I.R.) il quale si avvarrà, come impresa esecutrice, della Società “Pesaresi” di Rimini e l'intervento sarà ultimato entro due mesi.



