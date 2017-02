17 febbraio 2017

Feport invita gli armatori a “darsi una mossa” e ad impegnarsi per risolvere la questione delle emissioni delle navi in sede IMO

Kerdjoudj-Belkaid: «se una delle parti non provvede ad una riduzione delle emissioni di carbonio, il risultato complessivo rimarrà insoddisfacente e al di sotto degli obiettivi»

Se gli armatori hanno espresso il loro deciso disappunto per il via libera deciso mercoledì dal Parlamento europeo all'inclusione del trasporto marittimo nel sistema europeo di scambio di emissioni ETS ( del 15 febbraio 2017), meno intensa è stata la delusione dell'associazione dei porti europei ESPO e ancora meno viva appare la scontentezza manifestata oggi dalla federazione dei terminalisti portuali privati europei.

Armatori, autorità portuali e terminalisti si trovano d'accordo su una cosa: la questione della riduzione delle emissioni dello shipping dovrebbe essere risolta presso l'International Maritime Organization (IMO). Anche gli eurodeputati hanno concordato che una soluzione definita in sede IMO avrebbe priorità, ma hanno stabilito che ciò debba avvenire entro la fine del 2021, altrimenti dall'inizio del 2023 il trasporto marittimo verrà incluso nel sistema ETS.

Il differente livello di disappunto potrebbe essere attribuibile al diverso grado di convinzione che i lavori dell'IMO sulle emissioni delle navi si concluderanno in tempo utile. La Federation of European Private Port Operators and Terminals (Feport), in particolare, vede la decisione del Parlamento dell'Unione Europea come «un forte segnale di sostegno inviato dai “rappresentanti del popolo” a tutte le industrie che hanno già assunto iniziative per diminuire il livello delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalle proprie attività ed un incentivo per il settore dei trasporti marittimi ad impegnarsi nelle discussioni a livello IMO».

Secondo la federazione dei terminalisti privati, pertanto, «è quindi importante che il “mancato rendez-vous” si trasformi in un atteggiamento proattivo in ambito IMO, che rimane la sede migliore in cui la necessaria riduzione delle emissioni di anidride carbonica dello shipping deve essere concordata».

«Se l'ETS sia il miglior sistema per affrontare la questione della riduzione delle emissioni del trasporto marittimo - ha rilevato Lamia Kerdjoudj-Belkaid, segretario generale di Feport - è ancora da dimostrare, ma in Feport riteniamo che il significativo voto del Parlamento europeo debba essere considerato come un forte messaggio al settore del trasporto marittimo sulla necessità di agire e di sviluppare un complessivo regime globale per la riduzione delle emissioni».

Kerdjoudj-Belkaid ha ricordato che la questione della riduzione delle emissioni delle navi tocca direttamente i terminalisti: «le Autorità Portuali e gli operatori portuali privati - ha specificato - saranno responsabili di tutte le emissioni derivanti dalle attività portuali, ma anche di quelle prodotte dalle navi durante i loro scali».

Più che lamentarsi del voto dei parlamentari europei, Lamia Kerdjoudj-Belkaid ha formulato un'accusa senza indicare l'accusato, ma il il dito sembra proprio puntato verso gli armatori: «noi - ha affermato - crediamo nella proattività e nel fatto che siamo tutti interdipendenti nella catena logistica marittima. Pertanto - ha concluso - se una delle parti non provvede ad una riduzione delle emissioni di carbonio, il risultato complessivo rimarrà insoddisfacente e al di sotto degli obiettivi».

Bruno Bellio



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail