17 febbraio 2017

Ritardo in atti d'ufficio, assolto perché il fatto non sussiste l'ex presidente dell'AP di Gioia Tauro, Giovanni Grimaldi

Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha reso noto che l'ex presidente dell'ente Giovanni Grimaldi è stato assolto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con formula piena, perché il fatto non sussiste, nell'annosa vicenda che lo ha visto coinvolto nel giudizio intentato dal Gruppo Zen, costruttore di imbarcazioni nell'area portuale e difeso dall'avvocato Giacomo Saccomanno, che avrebbe voluto imputare la responsabilità del proprio mancato sviluppo aziendale all'allora presidente Grimaldi, che nel procedimento è stato difeso dall'avvocato Antonio Feraco del Foro di Cosenza con il supporto giuridico-amministrativo dell'avvocato Giovanna Chilà, legale dell'Autorità Portuale.

Sottolineando che la sentenza chiude un brutto capitolo che ha visto ingiustamente coinvolto Grimaldi quale rappresentante legale dell'Autorità Portuale, l'ente ha evidenziato che la motivazione della Corte ribadisce chiaramente l'insussistenza della tesi accusatoria secondo la quale Grimaldi, in capo all'authority portuale, avrebbe, in violazione all'art. 328, comma 2 del Codice penale, ritardato l'adozione di determinazioni richieste nell'istanza presentata dalla Zen Marine per ottenere la concessione di uno specchio d'acqua nel bacino portuale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec