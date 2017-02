20 febbraio 2017

FS Italiane ha raggruppato tutte le società del gruppo impegnate nel trasporto merci e nella logistica nel Polo Mercitalia

Nel Piano Industriale 2017-2026 sono previste spese per 1,5 miliardi di euro, l'investimento più significativo - ha evidenziato l'azienda - che il gruppo abbia mai fatto nel settore

Oggi Ferrovie dello Stato Italiane (FS Italiane) ha presentato il Polo Mercitalia in cui sono state raggruppate tutte le società del gruppo già impegnate nel settore del trasporto merci e della logistica, ovvero la capogruppo subholding Mercitalia Logistics, specializzata nella valorizzazione degli asset immobiliari a destinazione logistica e in attività di logistica integrata, Mercitalia Rail, la maggiore impresa ferroviaria merci italiana, Gruppo TX Logistik, la seconda più grande impresa ferroviaria merci in Germania, attiva in numerosi Paesi europei, Cemat, il più grande operatore del trasporto combinato in Italia ed il terzo in Europa, Mercitalia Transport & Services, specializzata nei servizi di trasporto su gomma e di logistica a valore aggiunto, Mercitalia Terminal, uno dei maggiori gestori di terminal intermodali in Italia, TerAlp (Terminal AlpTransit), specializzata nella realizzazione di infrastrutture terminalistiche all'avanguardia, e TLF, società per la commercializzazione di servizi di logistica in Francia.

Il Polo Mercitalia, che è operativo da gennaio 2017 e sviluppa un fatturato di circa un miliardo di euro all'anno, occupa 4.000 addetti e dispone di una flotta di circa 600 locomotori e 26mila vagoni, ha il compito di risanare e rilanciare il business merci del gruppo FS Italiane sviluppando soluzioni integrate di trasporto merci e logistica che permettano di valorizzare la modalità ferroviaria puntando a raggiungere l'utile nel 2018 ed il raddoppio dei ricavi in dieci anni (dal miliardo fatturato nel 2016 ad oltre due miliardi nel 2026).

Il Polo Mercitalia prevede nel Piano Industriale 2017-2026 investimenti per 1,5 miliardi di euro: oltre un miliardo per il materiale rotabile, 100 milioni per i terminal intermodali (previsti nuovi impianti a Milano, Brescia e Piacenza) in asse con il Gottardo e il core corridor Reno-Alpi (Genova-Rotterdam), 100 milioni per l'information technology e sicurezza e circa 250 milioni in acquisizioni di aziende per espandere il business. FS Italiane ha sottolineato che si tratta dell'investimento complessivo più significativo che il gruppo abbia mai fatto nel settore.

FS Italiane ha specificato che un'attenzione particolare verrà dedicata al rilancio delle attività internazionali che hanno il punto di forza in TX Logistik, la società del Polo con base in Germania che ambisce a diventare cost/quality leader nei servizi di trazione ferroviaria, da e per l'Italia, sui grandi core corridor europei di traffico merci transalpini.

Inoltre il gruppo ferroviario italiano ha reso noto che è già stato avviato il rinnovo del materiale rotabile, con Mercitalia Rail che ha sottoscritto due contratti di noleggio full maintenance per 20 nuove locomotive elettriche. Inoltre, tra qualche giorno sarà avviato congiuntamente da Mercitalia Rail e da TX Logistik l'iter per acquisire nei prossimi anni fino a 125 nuove locomotive elettriche sia per il mercato nazionale sia per quello europeo.

«Il Paese - ha commentato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, intervenendo alla presentazione - ha bisogno di una svolta ecologica e la logistica è un fattore chiave». Il ministro ha ricordato le iniziative del governo per incrementare il volume di merci trasportato su rotaia: «abbiamo fatto - ha spiegato - un piano strategico complessivo che potenzia i collegamenti dentro i porti della ferrovia che potenzia i valichi alpini con gli investimenti sui grandi tunnel del Brennero e del Terzo Valico. Abbiamo messo anche gli incentivi fiscali: il ferro bonus e il mare bonus. Ciò significa meno inquinamento, una svolta ecologica per l'Italia definitiva».



