21 febbraio 2017

La terza edizione di Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht si terrà a Budva, in Montenegro

L'evento è in programma il 27 e 28 aprile

Dopo quelle svoltesi a Trieste nel 2013 e a Dubrovnik nel 2015, la terza edizione di Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, evento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico, si terrà il 27 e 28 aprile prossimi a Budva, in Montenegro. All'incontro, ideato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro-industria turistica, sono attesi oltre 200 i partecipanti per una due giorni di confronto, business networking e approfondimento.

Obiettivo dell'evento, che si terrà nello Splendid Conference & Spa Resort, lo spazio convegni più grande del Montenegro, è di discutere del futuro sviluppo dell'Adriatico, di permettere agli operatori di far parte del suo processo di valorizzazione, di contribuire a rendere i vari stakeholder pronti a cogliere benefici e vantaggi, di promuovere la condivisione di idee e conoscenza, di facilitare lo sviluppo di nuovi progetti comuni e strategie e di creare occasioni di incontro per tutti gli operatori dei comparti crociere, traghetti e nautica (vela e motore) operanti nell'area.

I principali argomenti affrontati nelle tre lingue ufficiali dell'evento (inglese, montenegrino e italiano) saranno la promozione dell'Adriatico come unica destinazione turistica (“Affrontare assieme la sfida adriatica”), il presente e futuro del turismo via mare nell'area e le potenzialità del Montenegro, il traffico ferry come volano per la scoperta dell'entroterra, le prospettive di sviluppo della nautica nell'Adriatico, gli itinerari crocieristici nell'area adriatica e la gestione delle destinazioni crocieristiche. L'evento consentirà inoltre ai partecipanti di acquisire informazioni sui programmi europei dedicati all'area, tra cui i programmi Interreg MED e ADRION ed i Cross-Border Cooperation Programme Italia-Croazia e Italia-Albania-Montenegro

All'incontro Risposte Turismo presenterà la nuova edizione di Adriatic Sea Tourism Report, il report di ricerca che contiene analisi sui flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici nell'area Adriatica relativi ai comparti crociere, traghetti e nautica nei sette Paesi che si affacciano sul mare Adriatico.

L'evento darà spazio anche ai giovani con Alumni@ASF, iniziativa che consente a 50 studenti o neo laureati presso università e master dei Paesi che si affacciano alle due sponde dell'Adriatico, di età inferiore ai 30 anni, di partecipare all'incontro seguendone i lavori ed entrando in contatto con gli operatori presenti.

Quest'anno Adriatic Sea Forum è organizzato in partnership con l'Ente Nazionale del Turismo del Montenegro, il Ministero dello Sviluppo economico e del turismo del Montenegro e l'Ente per la Gestione delle Coste del Montenegro.



