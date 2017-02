21 febbraio 2017

CEMAT incrementa le partenze del collegamento intermodale Verona-Kiel-Goteborg

Nuova partenza dall'Italia il venerdì con chiusura carico alle 21.00 del giovedì

La società di trasporto combinato CEMAT, che è partecipata al 53% da Mercitalia Logistics (gruppo FS Italiane), al 34% da Hupac e al 12% da altri operatori, ha annunciato un aumento delle circolazioni sulle relazioni ferroviarie Verona Quadrante Europa - Goteborg Majnabbe e Verona Quadrante Europa - Kiel Schwedenkai.

Le partenze del collegamento Verona-Kiel sono state incrementate da due a tre per settimana/direzione: alle partenze di mercoledì e sabato da Verona è stata aggiunta una partenza nel giorno di venerdì (con chiusura carico a Verona Q.E. giovedì alle ore 21:00, messa a disposizione a Kiel sabato alle ore 7:00, messa a disposizione a Goteborg domenica alle ore 11:00, chiusura carico a Goteborg giovedì alle ore 17:30, chiusura carico a Kiel venerdì alle ore 16:50 e messa a disposizione a Verona Q.E. lunedì alle ore 12:30).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec