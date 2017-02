21 febbraio 2017

DryShips rientra nel mercato delle tanker con l'acquisizione di una nuova Aframax e di una VLCC

L'investimento complessivo ammonta a circa 102,5 milioni di dollari

La società armatoriale greca DryShips ha annunciato il ritorno al mercato delle tanker, settore dal quale era uscito nella primavera del 2015 con la cessione dell'intera flotta di navi cisterna a società controllate dal presidente e amministratore delegato della stessa DryShips, George Economou.

Il reingresso nel segmento delle tanker segue accordi siglati dalla compagnia per acquisire una petroliera Aframax e una Very Large Crude Carrier per un valore complessivo di circa 102,5 milioni di dollari. L'unità Aframax, di 113.644 tonnellate di portata lorda, è attualmente in costruzione in Corea del Sud e verrà presa in consegna nel secondo trimestre di quest'anno per utilizzarla nel mercato spot. La VLCC, di 320.105 tonnellate di portata lorda, è stata costruita nel 2011 e anch'essa verrà presa in consegna nel corso del secondo trimestre del 2017 per essere impiegata nel mercato spot.

«Siamo molto elettrizzati - ha dichiarato George Economou - per essere rientrati nel mercato tanker con l'acquisizione a prezzi storicamente bassi di una moderna ed ecologica nave cisterna Aframax e di una Very Large Crude Carrier. Continuiamo a valutare opportunità per diversificare e accrescere la nostra flotta con tonnellaggio di alta qualità e dalla significativa leva operativa».

Attualmente la flotta di DryShips è costituita da 13 navi portarinfuse Panamax della capacità complessiva di circa un milione di tonnellate di portata lorda, da una Very Large Gas Carrier in costruzione e da sei supply vessel.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail