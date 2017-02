22 febbraio 2017

ABB annuncia di aver scoperto un caso di appropriazione indebita presso la filiale sudcoreana

La sottrazione di fondi produrrà oneri ante imposte pari a circa 100 milioni di dollari registrati nel bilancio 2016

Il gruppo elvetico ABB, che sviluppa tecnologie, sistemi e servizi per l'energia e l'automazione, ha reso noto di aver scoperto l'attuazione di azioni illecite nella sua filiale sudcoreana con l'appropriazione indebita di fondi della società. Il gruppo svizzero ha spiegato che il tesoriere della filiale, che è irreperibile dallo scorso 7 febbraio, sarebbe sospettato di aver prodotto documenti falsi e di aver stretto accordi collusivi con terzi per sottrarre fondi dell'azienda.

ABB ha precisato che, dopo la scomparsa del tesoriere, sono state scoperte significative irregolarità finanziarie e la società ha immediatamente avviato un'indagine in Corea del Sud coinvolgendo specialisti forensi e legali indipendenti e collaborando con le forze dell'ordine.

Specificando che questa situazione è limitata alla Corea del Sud, ABB ha annunciato che questa appropriazione indebita e sottrazione di fondi avrà un impatto sui risultati dell'esercizio 2016 e che l'attuale stima è che tale situazione abbia prodotto oneri ante imposte pari a circa 100 milioni di dollari.



