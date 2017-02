22 febbraio 2017

Inaugurato il servizio intermodale Adriatico-Baltico sulla direttrice Trieste-Kiel-Goteborg

Il treno parte ogni mercoledì dal porto giuliano

Oggi nel porto di Trieste, presso il terminal EMT del Molo VI, si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo servizio intermodale a lunga percorrenza che, in arrivo e partenza via mare dalla Turchia e dalla Grecia, collega lo scalo giuliano con il Mar Baltico sulla direttrice Kiel-Goteborg ( del 23 gennaio 2017).

Il servizio, avviato con successo da qualche settimana, è promosso dal gruppo logistico turco Ekol che di recente ha acquisito la partecipazione di maggioranza del terminal EMT ( del 7 dicembre 2016). Alla realizzazione del servizio collaborano TX Logistik e Mercitalia Rail per la trazione ferroviaria, Alpe Adria e la stessa TX Logistik in qualità di MTO, e Stena Line cura la prosecuzione marittima fino a Goteborg.

Le partenze da Trieste avvengono ogni mercoledì alle ore 11 con arrivo il giorno successivo a Kiel in Germania alle ore 13, per una distanza ferroviaria di 1.360 km coperta in 26 ore. Il carico prosegue poi via mare per ulteriori 234 miglia per raggiungere la destinazione finale di Goteborg in Svezia nella mattinata di venerdì mattina, dopo 14 ore di navigazione.

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, ha evidenziato la grande valenza del progetto, «perché - ha osservato - espande il raggio di azione del porto di Trieste a nord, verso i Paesi scandinavi e potenzialmente la Russia; a sud-est, oltre la Turchia, partner ormai consolidato dello scalo, anche verso l'Iran e altre destinazioni. Il collegamento - ha aggiunto - conferma la grande vocazione ferroviaria di Trieste, centrale per l'intero sistema portuale italiano, dimostrando che si può lavorare insieme al governo, a RFI e agli operatori privati per sviluppare progetti che portino vantaggi competitivi in breve tempo».

Intervenendo alla cerimonia odierna l'amministratore delegato del porto di Kiel, Dirk Claus, ha sottolineato che «Kiel e Trieste sono punti di partenza cruciali per i traffici marittimi verso la Scandinavia e la Turchia, e il collegamento ferroviario tra di loro - ha rilevato - rappresenta il metodo migliore per connettere questi due importanti hub logistici e apre nuove incredibili potenzialità. Già il fatto che il servizio sia “tutto esaurito” - ha concluso Claus - mostra come ci sia interesse e ci fosse necessità di creare questo servizio».





