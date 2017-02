24 febbraio 2017

Arcese ha potenziato i servizi di spedizioni merci in Italia

Aumento dei servizi notturni e delle partenze tra gli hub del Nord Italia. Nuove linee tra Nord e Centro-Sud

Il gruppo autotrasportistico e logistico Arcese ha potenziato i servizi di spedizioni merci in Italia con nuove soluzioni e collegamenti per le spedizioni a carico parziale e groupage nazionali. In particolare, l'azienda ha aumentato i collegamenti notturni tra le proprie piattaforme e le partenze tra gli hub del Nord Italia; inoltre ha attivato nuove linee di collegamento tra Nord e Centro-Sud con partenze giornaliere verso il Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Arcese ha specificato che le partenze serali e il trattamento prioritario delle spedizioni garantiscono l'arrivo a destinazione in 48 ore per il Nord Italia (oltre il 70% delle località è garantito in 24 ore), 48 ore per il Centro, Sud e Isole Maggiori rispettivamente 48/72 ore. Per le spedizioni groupage fino a 3.000 kg vengono garantiti transit time definiti e copertura su tutto il territorio nazionale. Il servizio diventa personalizzato per tutte le spedizioni a carico parziale che superano i 3.000 kg di peso.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec