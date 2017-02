27 febbraio 2017

Gli azionisti di HHI hanno approvato il piano di suddivisione del gruppo navalmeccanico in sei divisioni autonome

La Korea Metal Workers' Union annuncia la prosecuzione dello sciopero

Oggi gli azionisti del gruppo navalmeccanico sudcoreano Hyundai Heavy Industries (HHI), riuniti in assemblea straordinaria ad Ulsan, hanno approvato il piano di suddivisione del gruppo in sei divisioni autonome che è stato presentato dall'azienda alla fine dello scorso anno con lo scopo di salvaguardare la competitività e la solidità finanziaria del gruppo ( del 16 novembre 2016).

Il piano è avversato dai sindacati che, per la prima volta in 23 anni, hanno indetto uno sciopero generale dei lavoratori dell'azienda, protesta che è giunta oggi al terzo giorno con un tentativo di impedire lo svolgimento dell'assemblea degli azionisti. I rappresentanti della Korea Metal Workers' Union (KMWU) hanno dichiarato la non validità del voto dell'assemblea ed hanno sottolineato che lo sciopero proseguirà per fermare il piano di ristrutturazione dell'azienda.







