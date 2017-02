28 febbraio 2017

Inaugurata l'attività del container terminal del porto di Lázaro Cárdenas gestito da APM Terminals

Ha una banchina di 750 metri lineari

Ieri nel porto messicano di Lázaro Cárdenas, con l'arrivo della portacontainer Maersk Salalah, è diventato operativo il nuovo container terminal gestito dalla APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ( del 27 dicembre 2011 e 1° agosto 2012). È stata infatti portata a termine la prima fase del progetto con la realizzazione di un'area terminalistica di 49 ettari dotata di 750 metri lineari di banchina con profondità del fondale di -16,5 metri.

Il completamento dell'intero progetto, che comporta un investimento complessivo di 900 milioni di dollari, è previsto tra il 2027 e il 2030 quando il terminal, che occuperà un'area di 102 ettari con 1,5 metri lineari di banchine e con profondità del fondale di -18 metri, sarà in grado di movimentare annualmente 4,1 milioni di teu.







