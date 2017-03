1 marzo 2017

Kuehne + Nagel ha archiviato il 2016 con performance economiche record

I volumi di spedizioni marittime ed aeree sono cresciuti rispettivamente del +6,1% e del +4,3%

Nel 2016 il gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel ha registrato un miglioramento delle performance che è stato limitato dalla contrazione delle performance nel settore delle spedizioni marittime, segmento che ha mostrato un deterioramento dei risultati nell'ultimo trimestre dell'anno a fronte di un'attenuazione del trend di calo del volume d'affari.

Complessivamente l'esercizio 2016 è stato archiviato con un fatturato lordo pari a quasi 20,0 miliardi di franchi svizzeri (18,7 miliardi di euro), con una diminuzione del -1,5% sull'esercizio annuale precedente, e un fatturato netto pari a 16,5 miliardi di franchi svizzeri (-1,2%). EBITDA ed EBIT hanno mostrato incrementi rispettivamente del +6,6% e del +8,0% salendo ai valori record 1,1 miliardi di franchi svizzeri e 918 milioni di franchi svizzeri. Un nuovo record è stato stabilito anche dall'utile netto, che è aumentato del +6,0% a 720 milioni di franchi svizzeri.

Lo scorso anno il volume di spedizioni marittime movimentato dal gruppo elvetico ha superato per la prima volta la soglia di quattro milioni di container essendo stato pari a 4,05 milioni di teu (+6,1%). La divisione Seafreight ha chiuso il 2016 con EBITDA ed EBIT in calo rispettivamente del -4,1% e del -3,1% essendo risultati pari a 465 milioni e 445 milioni di franchi svizzeri. Fatturato lordo e fatturato netto hanno segnato flessioni del -8,7% e del -6,7% scendendo a 8,0 miliardi e 7,7 miliardi di franchi svizzeri.

Lo scorso anno nel settore del trasporto aereo, nel quale sono state movimentate spedizioni per un totale di 1,3 milioni di tonnellate di carichi (+4,3%), il fatturato lordo e quello netto sono diminuiti del -2,0% e del -2,3% a 3,9 miliardi e 5,4 miliardi di franchi svizzeri. EBITDA e risultato operativo hanno segnato aumenti del +10,1% e del +12,5% a 315 milioni e 298 milioni di franchi svizzeri.

Nel comparto del trasporto via terra il fatturato lordo e quello netto sono cresciuti del +10,8% e del +8,4% sul 2015 attestandosi a 3,1 miliardi e 4,1 miliardi di franchi svizzeri. In deciso aumento anche EBITDA ed EBIT che sono risultati pari a 70 milioni e 28 milioni di franchi svizzeri rispetto a 50 milioni e 7 milioni di franchi svizzeri nel 2015.

Nel solo quarto trimestre del 2016 la divisione che si occupa di spedizioni marittime ha movimentato volumi pari a 1,05 milioni di teu (+8,3% sul corrispondente periodo dell'anno precedente) ed ha registrato un fatturato netto pari a quasi 2,0 miliardi di franchi svizzeri (-0,8%), con EBITDA ed EBIT che si sono attestati rispettivamente a 111 milioni di franchi svizzeri (-15,9%) e 105 milioni di franchi svizzeri (-15,3%). La divisione che si occupa di spedizioni aeree, che nel periodo ha movimentato 362mila tonnellate di carichi (+10,4%), ha totalizzato un fatturato netto di 1,5 miliardi di franchi svizzeri (+4,9%), un EBITDA pari a 84 milioni di franchi svizzeri (+21,7%) e un utile operativo di 78 milioni di franchi svizzeri rispetto ad un risultato di segno negativo per -35 milioni di franchi svizzeri nel periodo ottobre-dicembre del 2015. Il fatturato netto della divisione Overland è risultato invariato essendo ammontato a 1,0 miliardi di franchi svizzeri, mentre EBITDA ed EBIT sono risultati pari a 21 milioni e 10 milioni di franchi svizzeri rispetto ad un EBITDA di 2 milioni di franchi svizzeri e ad un risultato operativo di segno negativo per -10 milioni di franchi svizzeri nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.









