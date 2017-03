1 marzo 2017

La presidente dell'AdSP del Mar Ligure Orientale decide di convocare il Comitato Portuale spezzino

Riunione per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e del relativo piano triennale delle opere, per il solo porto della Spezia

La presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo, ha reso noto di aver convocato per il prossimo 9 marzo il Comitato Portuale spezzino, riunione che avrà come ordine del giorno l'approvazione del Piano Triennale delle Opere 2017-2019 e l'approvazione del bilancio di previsione.

«Ho preso questa decisione - ha spiegato Roncallo con l'obiettivo di superare la problematica del mancato perfezionamento del Comitato di gestione, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e del relativo piano triennale delle opere, per il solo porto di La Spezia. Ho convocato la seduta - ha precisato - condividendone l'opportunità e la correttezza anche con la competente Direzione del Ministero per le Infrastrutture, posto che occorre uscire al più presto dalla gestione provvisoria e dare la piena operatività al nostro porto».

«Sono certa - ha proseguito Carla Roncallo - che la nostra comunità portuale non mancherà di fornirci il suo prezioso contributo e la consueta disponibilità su una questione di estrema importanza come questa, che ci consentirà di procedere speditamente nelle diverse questioni che riguardano le opere da portare avanti per lo sviluppo dello scalo».

L'Autorità di Sistema Portuale ha specificato che la decaduta Autorità Portuale di Carrara, scalo che è ora sotto la giurisdizione dell'AdSP del Mar Ligure Orientale, aveva sottoposto il proprio bilancio al Comitato Portuale lo scorso 14 dicembre, antecedentemente alla effettiva costituzione dell'AdSP, mentre l'Autorità Portuale della Spezia non aveva potuto parimenti procedere essendo decaduto il presidente del Collegio dei revisori. Il nuovo Collegio è stato nominato con decreto ministeriale 32 dello scorso 30 gennaio, si è formalmente insediato il 21 febbraio ed esaminerà il bilancio di previsione il prossimo 7 marzo formulando il relativo parere.



