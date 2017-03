1 marzo 2017

Il porto di Genova ha stabilito il proprio nuovo record di traffico dei container nel mese di gennaio

Movimentati 186.304 teu (+11,7%)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha reso noto che lo scorso gennaio il porto di Genova ha movimentato un traffico dei container pari a 186.304 teu, volume che rappresentata il nuovo record assoluto relativamente al primo mese dell'anno e un incremento del +11,7% rispetto a gennaio 2016 quando era stato stabilito il precedente record con 166.829 teu.

L'ente ha evidenziato che si tratta di «un ottimo inizio per lo scalo di Genova che conferma la sua leadership in Italia nel settore dei contenitori e che nel 2016 - ricordiamo - ha stabilito il nuovo record di sempre con 2.297.917 teu».







