2 marzo 2017

Cina, undici primarie compagnie di linea hanno promesso una consistente riduzione delle Terminal Handling Charge

Previsto un taglio annuo dei costi di movimentazione delle merci nei porti pari a circa 510 milioni di dollari

La cinese National Development and Reform Commission (NDRC), nel quadro degli accertamenti posti in atto su sollecitazione di aziende cinesi che - con riferimento alle loro spedizioni marittime e alle merci che importano via mare - hanno lamentato l'applicazione di soprannoli di importo elevato e adottati in maniera non trasparente, ha reso noto che undici primarie compagnie di navigazione mondiali del settore del trasporto marittimo containerizzato hanno inviato una comunicazione alla NDRC e al Ministero dei Trasporti di Pechino in cui si sono impegnate a diminuire volontariamente l'importo delle Terminal Handling Charge (THC), costi per le attività di movimentazione dei carichi nei porti che vengono addebitati dai terminalisti alle compagnie di navigazione che a loro volta generalmente li imputano ai loro clienti.

Tali impegni sono stati assunti dalla compagnia cinese COSCO Shipping, che ha assicurato la riduzione del -16,9% dell'importo della THC da 717 yuan (104 dollari) a 596 yuan (87 dollari), dalla danese Maersk Line, che ridurrà anch'essa l'importo del -16,9% da 681 a 566 yuan, dall'elvetica Mediterranean Shipping Company (MSC), che ha annunciato una riduzione più sostanziosa (-21,9%) scendendo da 644 a 503 yuan, dalla francese CMA CGM, che si è impegnata a tagliare il soprannolo da 695 a 560 yuan (-19,4%), dalla compagnia APL, che fa parte del gruppo CMA CGM, che ha promesso di diminuire il surcharge da 676 a 576 yuan (-14,8%), dalla tedesca Hapag-Lloyd, che lo ridurrà da 696 a 607 yuan (-12,8%), dalla taiwanese Evergreen Marine Corporation, che taglierà il THC da 639 a 542 yuan (-15,2%), dalla sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM), che ha comunicato l'intenzione di passare da 706 a 592 yuan (-16,1%), dalle giapponesi Nippon Yusen Kaisha (NYK) e Mitsui O.S.K. Lines (MOL), che rispettivamente ridurranno il THC da 711 a 577 yuan (-18,8%) e da 678 a 564 yuan (-16,8%), e dalla cinese Sinotrans, che lo ridurrà da 664 a 575 yuan (-13,4%).

NDRC ha precisato che, secondo le stime, tali riduzioni della THC produrranno un risparmio annuo dei costi di movimentazione delle merci nei porti pari a circa 3,5 miliardi di yuan (510 milioni di dollari).



