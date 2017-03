2 marzo 2017

Nel 2016 il porto di Monfalcone ha movimentato un traffico record di oltre 4,6 milioni di tonnellate di merci

Gli sbarchi sono aumentati del +5,8%, mentre gli imbarchi sono calati del -4,9%

Lo scorso anno il porto di Monfalcone ha movimentato un traffico record di oltre 4,6 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +4,1% rispetto a meno di 4,5 milioni di tonnellate movimentate nel 2015. Il precedente record annuale era stato stabilito nel 2007 con più di 4,5 milioni di tonnellate. Nel 2016 le merci allo sbarco sono ammontate a quasi 4,0 milioni di tonnellate (+5,8%) e quelle all'imbarco 652mila tonnellate (-4,9%).

Nel settore delle rinfuse solide il traffico complessivo è stato di circa 3,1 milioni di tonnellate (-0,5%), tra cui oltre 2,3 milioni di tonnellate di prodotti metallurgici (+14,9%) e 887mila tonnellate di carboni fossili e ligniti (-0,5%). Nel segmento delle merci varie sono state movimentate 1,3 milioni di tonnellate (-7,2%), di cui 276mila tonnellate di rotabili (+24,0%) e 988mila tonnellate di altri carichi (-13,3%).



