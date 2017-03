3 marzo 2017

Progetto per valutare l'efficienza della gestione degli spazi portuali di Livorno

È stato elaborato da Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e dall'Autorità Portuale di Livorno

Il laboratorio di Cartografia del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e l'Autorità Portuale di Livorno hanno realizzato un modello di valutazione dell'efficienza spaziale del porto labronico che consenta di stabilire il rapporto esatto tra le superfici impegnate e l'intensità dei traffici. L'iniziativa è stata presentata oggi alla comunità portuale dal dirigente dell'ente portuale Claudio Vanni assieme a due architetti dell'ateneo, Fabio Lucchesi e Francesca Canessa.

«Grazie al lavoro dell'università fiorentina e alle informazioni forniteci volontariamente dagli operatori portuali - ha sottolineato Vanni - siamo oggi in grado di capire se gli spazi di un terminal portuale siano usati in modo efficiente o meno». Vanni ha spiegato che le implicazioni di questa indagine sono molteplici: l'Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale, per esempio, avrebbe in mano tutte le informazioni utili per valutare se gli spazi assegnati in concessione ad un terminalista siano stati sfruttati adeguatamente rispetto ai proponimenti del piano industriale. E chi dovrà preoccuparsi di redigere il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale dell'Adsp dell'Alto Tirreno, potrà valutare sulla base di questi dati se non sia il caso di apportare delle variazioni all'attuale organizzazione degli spazi in porto.

«I risultati conseguiti - ha confermato Francesca Canessa - si offrono come un potenziale strumento per la strutturazione di un modello informativo spaziale funzionale alla gestione degli spazi portuali e alla valutazione della loro efficienza».

«Prima di ampliare il porto verso il mare - ha rilevato l'assessore comunale all'urbanistica, Alessandro Aurigi, nel corso della presentazione - è fondamentale usare bene gli spazi che già ci sono. La ricerca promossa dall'Università di Firenze e dall'Autorità Portuale di Livorno va nella giusta direzione: tutto quanto rientri nell'ottica di un efficientamento del porto, anche nella sua configurazione attuale, non può che andare a beneficio della città di Livorno».





