6 marzo 2017

Nel 2016 i porti della North Adriatic Ports Association hanno movimentato 177,6 milioni di tonnellate di merci (+3,3%)

Il traffico dei container è stato pari a 2.151.498 teu (+4,8%)

Lo scorso anno i quattro porti della North Adriatic Ports Association (NAPA), ovvero Koper, Rjieka, Trieste e Venezia, hanno movimentato complessivamente un traffico delle merci pari ad oltre 177,6 milioni di tonnellate, con un incremento del +3,3% rispetto a 133,8 milioni di tonnellate nel 2015.

La diminuzione del traffico delle rinfuse secche, che è calato del -1,7% a 17,7 milioni di tonnellate, è stata più che compensata dal rialzi del +4,3% sia del volume di traffico delle rinfuse liquide, che è ammontato a 62,7 milioni di tonnellate, che del volume di merci varie, che ha totalizzato 37,2 milioni di tonnellate.

Nel solo segmento dei container il traffico è stato pari a 2.151.498 teu (+4,8%).

Lo scorso 1° marzo, in occasione dell'assemblea dell'associazione, Dragomir Matic, presidente di Luka Koper, la società che gestisce il porto sloveno, ha assunto la presidenza di turno della NAPA, incarico che ha una durata semestrale.





