6 marzo 2017

Il 20 marzo a Genova la presentazione di un libro sul crack della finanza navale

All'incontro parteciperà l'autore Sergio Bologna

Il prossimo 20 marzo alle ore 17.00 a Genova, presso la sede del Circolo Autorità Portuale e Società del Porto di Genova in via Albertazzi 3r, si terrà la presentazione del libro “Tempesta perfetta sui mari. Il crack della finanza navale”.

All'incontro, al quale parteciperà l'autore della pubblicazione, Sergio Bologna, consulente d'impresa e storico, interverranno Antonio Benvenuti, console della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini, Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti, Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e Mario Sommariva, segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec